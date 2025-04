Fdi, la scuola di formazione politica parte con cento partecipanti

Al Best Western Hotel di Cesena, si è tenuta la prima lezione della scuola politica di Fratelli d’Italia sul tema "Istituzioni territoriali dal Comune alla Provincia alla Regione". Davanti ad oltre cento iscritti, molti dei quali giovani, e alla presenza di sindaci, assessori, consiglieri comunali, provinciali e regionali, ad aprire la giornata inaugurale è stato il presidente di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami, presente assieme al deputato nonché presidente provinciale Alice Buonguerrieri. Bignami ha spiegato l’importanza di una scuola politica come quella organizzata dal partito, arricchendo il proprio intervento con la condivisione della propria esperienza personale, articolatasi in un cursus honorum che lo ha portato dal quartiere, al Comune, alla Regione fino a ricoprire incarichi di vertice della politica italiana, e dei valori, della visione economica e delle scelte di posizionamento geopolitico della destra.

È quindi intervenuto Marco Casali, capogruppo FdI a Cesena, spiegando il funzionamento del consiglio comunale, i compiti del sindaco e della giunta e gli strumenti a disposizione dei consiglieri, come le interrogazioni, le mozioni, le interpellanze e gli ordini del giorno.

Ha poi preso la parola Fabrizio Ragni, capogruppo di FdI a Forlì, offrendo un contributo legato all’esperienza di un gruppo consiliare di maggioranza. A seguire gli interventi del capogruppo FdI in Provincia, Enrico Castagnoli, che ha spiegato le competenze necessarie e gli strumenti a disposizioni dei consiglieri e della Provincia, prima della chiosa di Marta Evangelisti, capogruppo di Fdi in Regione, concentratasi sul ruolo e sul lavoro del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna.

"Oltre cento iscritti, tra cui numerosi giovani, ad una scuola politica provinciale di Fratelli d’Italia è un risultato che supera ogni aspettativa – dichiara il deputato Buonguerrieri -. In questo percorso saranno affrontati tanti temi territoriali e nazionali. Prossimo appuntamento il 3 maggio".