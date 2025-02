FdI: "Periferie dimenticate"

"Le periferie di Roncofreddo sono state dimenticate". La denuncia arriva da Marina Conti, coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia che continua: "Le strade delle frazioni di Monteleone, Sorrivoli Ardiano e Gualdo versano in uno stato di dissesto inaccettabile. Le frane, il maltempo e l’incuria dell’amministrazione hanno reso la viabilità e i marciapiedi non più fruibili secondo criteri di normale sicurezza. La ‘cosa comune’, i beni comuni, dovrebbero essere seguiti e tutelati per la collettività dal Comune. Le strade e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria sono fondamentali non solo per la sicurezza e la mobilità, ma anche per l’immagine e il benessere del nostro territorio. Frane, buche, marciapiedi dissestati e caditoie e fossi ostruiti non rappresentano soltanto un disagio, ma anche un pericolo concreto per pedoni, ciclisti e automobilisti. Come Fratelli d’Italia, è nostra intenzione e dovere intervenire con decisione per risolvere queste criticità. Per questo, proponiamo un piano che prevede concretamente la manutenzione delle strade attraverso l’uso di materiali innovativi e durevoli, la riqualificazione dei marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il ripristino della segnaletica obsoleta con una chiara e la gestione e la pulizia dei fossi e delle caditoie per le acque stradali, per migliorare il deflusso delle acque e prevenire allagamenti, soprattutto durante eventi atmosferici sempre più intensi. E’ necessaria una collaborazione tra enti locali e cittadini, per segnalare eventuali criticità e stanziare risorse adeguate, con fondi regionali, nazionali ed europei, per finanziare questi interventi, sempre all’insegna della massima trasparenza".