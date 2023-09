FdI: "Rimborsi, il sindaco Rossi è in ritardo"

"Le parole del sindaco di Mercato Saraceno dopo la visita del generale Figliuolo restituiscono una fotografia ben diversa dalla narrazione che la sinistra ha propinato per settimane". A metterlo in luce è Nicholas Pellegrini, consigliere comunale di opposizione, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale ed esponente di Fratelli d’Italia. "Finalmente Monica Rossi dice la verità e ammette i ritardi dell’amministrazione comunale - incalza Pellegrini - Per settimane abbiamo ascoltato la litania del governo inadempiente, che lasciava soli gli enti locali alle prese con il post alluvione, che non ristorava i Comuni. Ma ora che la struttura commissariale ha già iniziato a rimborsare i lavori di somma urgenza, veniamo a conoscenza che adesso è il Comune ad essere in ritardo: non avrebbe ancora inviato una semplice Pec per ottenere il rimborso, una banale comunicazione che tanti altri hanno fatto e nel giro di due giorni hanno ricevuto le somme richieste. È bene che a distanza di settimane venga fuori la verità - rimarca l’esponente di FdI - ci ritroviamo un’amministrazione che non ha saputo consegnare i documenti necessari, forse perché impegnata a far polemica politica invece di pensare ai propri cittadini. E pensare che eravamo noi accusati di fare propaganda politica ed essere inefficenti, la sinistra è arrivata addirittura a dire che i nostri parlamentari fossero protagonisti solo di passerelle, prima ancora la polemica sul commissario, ma oggi scopriamo che a essere in ritardo sono proprio loro. La struttura commissariale ha inoltre richiesto di aggiornare l’elenco dei degli interventi di messa in sicurezza del territorio non riconducibili a quelli di somma urgenza, ma anche su questo fronte il Comune di Mercato è in ritardo".