FdI sulle tensioni in giunta: "Il Pri si sente in trappola"

Anche Fratelli d’Italia, primo partito di opposizione, ha alzato le antenne dopo che il Pri cesenate ha parlato di frizioni in maggioranza. Capogruppo Marco Casali, come valuta la virata al centro della mozione repubblicana, l’apertura al dialogo con forze dell’opposizione e l’ammissione di disagi di coalizione? "Alla componente repubblicana, a cui riconosco rilevante cultura politica a prescindere dalle posizioni locali, questa situazione comincia a stare stretta". Quale situazione: il campo largo? No, quello, se esistesse, sarebbe legittimo e rispettabile. Io intendo le modalità con cui lo si tiene forzatamente insieme". Forzatamente? "Sì, a partire dal sovradimensionamento della giunta. La modalità scelta dal sindaco, questo è chiaro, è anestetizzare il pensiero critico in cambio di uno strapuntino da assessore. Altro che campo largo: un contenitore di sigle". Eppure la giunta pare compatta e il sindaco tiene unita la squadra. Non trova? "Lattuca pare poco incline al confronto e alla tolleranza verso le voci divergenti. Un sindaco ultra-partigiano. La facciata della giunta è solo apparentemente solida: ci sono crepe. Ma il problema enorme è un altro". Quale? "La piattezza dei risultati prodotti dai questa giunta". In quali settori? "Molteplici. Sulla sicurezza siamo fermi ai livelli di dieci anni fa. In più affiorano episodi inquietanti come la violenza di gruppo in attesa di istruttoria che denunciano la scarsa efficacia dei modelli di assistenza sociale e educativi". Qual è un’altra lacuna amministrativa? "Il disagio abitativo e il buco del Novello. Nonostante la delega che il sindaco ha voluto per sè forse più per orgoglio che per operatività, i risultati sono modesti. E non parliamo di Acer". Allude ai disordini e agli incendi in alcune strutture? "Hanno messo in luce condizioni di scarsa vivibilità e in certi casi di degrado. Le abitazioni popolari sono case della comunità e non possono essere usate con sovrapposizione di persone e subaffitti che ne snaturano la funzione sociale". Casali, le manifestazioni pro Pal, a cui repubblicani non hanno partecipato, possono aver alimentato il loro disagio in giunta? "Scaldare la piazza con manifestazioni ideologiche appare come una riedizione della distrazione di massa di pasoliniana memoria, che però i repubblicani, forti della loro cultura politica e dello spirito pragmatico, hanno ben compreso". Ma è possibile che in questo scenario Fratelli d’Italia avvii il dialogo con forze della attuale maggioranza? "Il confronto tra forze diverse e distanti è possibile, purché animate da orizzonti ampi e non interessate solo a curare un campo politico utile a vincere le elezioni, ma incapace di migliorare davvero la città". Con alcune forze, ma non tutte, si presume. È così? "Con i Repubblicani e i Popolari siamo pronti, ma anche con tutte quelle capaci di un confronto serio e costruttivo".