FdI: "Va aperta nel weekend"

Interpellanza del consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Lucio Moretti, sulla chiusura della provinciale dei Mandrioli. "Da tempo è stata chiusa al traffico dalle 8 alle 18 (ora, da alcuni giorni, dalle 7 alle 18) – rimarca – per consentire i lavori di messa in sicurezza. Il tratto è chiuso nelle giornate in cui si possono effettuare i lavori ed è stato chiuso il 1° novembre e nei weekend e questo scoraggia i turisti a trascorrere i fine settimana in Casentino. Moretti chiede "per quali motivi il passo sia stato chiuso per un mese e non si sia trovato un compromesso che permettesse di transitare almeno nei fine settimana e giorni festivi". L’esponente di FdI chiede di creare un tavolo fra Provincia di Forlì-Cesena e Regione Toscana sulla sicurezza stradale.

gi. mo.