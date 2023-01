FdI: "Versari-Macrelli senza spazi, Provincia e Comune si muovano"

La carenza di spazi all’istituto Versari Macrelli preoccupa Fratelli d’Italia gli anni. "Comune di Cesena e Provincia – afferma il coordinatore Luca Lucarelli – devono trovare al più presto soluzioni, altrimenti, come ha ricordato il preside, il rischio è di avere un aumento dell’abbandono scolastico, soprattutto per chi decide di cambiare percorso di studio durante l’anno e vede nel Versari-Macrelli un approdo ideale".

"Si è stati costretti a creare una sorta di lista d’attesa per i nuovi iscritti – riprende l’esponente di FdI – e questo vuol dire che gli spazi disponibili non consentono un minimo di elasticità per accogliere gl istudenti che si accorgono di aver sbagliato percorso scolastico e debbono cambiare incorsa. Non si può gestire una situazione del genere con questa dotazione di aule. L’istituto e il suo dirigente hanno fatto il massimo per trovare soluzioni tampone, ma non è sufficiente: Comune e Provincia aiutino il Versari-Macrelli a trovare nuovi spazi e a non rifiutare nuove iscrizioni".