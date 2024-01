FdI: "Via Madonna dello Schioppo pericolosa"

La pericolosità di via Madonna della Schioppo viene denunciata da Fratelli d’Italia. E’ uno dei punti più pericolosi della viabilità di Cesena. "L’incrocio con via Boscone continua ad essere teatro di incidenti. L’ultimo la settimana scorsa. – afferma Luca Lucarelli, coordinatore comunale Fdi Cesena – Una situazione che non è certo nuova e che avevamo denunciato anche nei mesi scorsi: purtroppo è evidente che non rientra tra le priorità del Comune mettere in sicurezza questa intersezione. L’immobilismo dell’Amministrazione Lattuca su questo fronte è davvero incomprensibile".

"I residenti della zona segnalano come i mezzi sfreccino spesso e volentieri a grande velocità e per loro il semplice uscire da casa è un pericolo – prosegue l’esponente di FdI – Non a caso era stata promossa una raccolta firme, pure questa inascoltata dal Municipio. Sindaco e assessore farebbero bene ad uscire da Palazzo Albornoz e a recarsi sul posto per rendersi conto della pericolosità dell’incrocio: noi siamo pronti ad accompagnarli. Questa situazione non è più tollerabile e i problemi di sicurezza non si risolvono certo guardando da un’altra parte come è abituato a fare il Comune di Cesena. Il Velo Ok installato dall’Amministrazione non è servito a nulla, bisogna pensare a misure più efficaci, come isole spartitraffico, segnalazioni luminose, semafori pedonali a chiamati e predisporre adeguati controlli con la Polizia Municipale – conclude Lucarelli – Una strada come via Madonna dello Schioppo va resa sicura".