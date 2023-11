FdI: "Viabilità in tilt per lavori sui ponti"

"A Cesenatico ci sono tre ponti inaccessibili, con la viabilità in tilt e pesanti disagi per i cittadini". È la critica di Fratelli d’Italia verso l’Amministrazione comunale, accusata di non aver gestito in maniera adeguata la programmazione degli interventi sul Ponte del Gatto, sul ponte di viale Roma ed il ponte Bailey in via Fenili a Sala. "Sarebbe stato necessario ispezionare periodicamente le infrastrutture – dice Sebastiano Padovan, coordinatore comunale Fdi – per scongiurare situazioni spiacevoli".