Febbre da serie B, superati i 3mila abbonamenti

C’è una squadra che si sta formando molto più velocemente rispetto a quella che dovrà scendere in campo in occasione del ritorno in serie B del Cavalluccio. E’ quella dei tifosi, che in nemmeno due settimane dall’inizio della campagna abbonamenti, hanno già sottoscritto oltre 3.300 tessere, mettendo subito il turbo in termini di entusiasmo verso la nuova avventura che l’intero popolo bianconero aspettava con crescente impazienza fin dal 2018, anno in cui, al termine di una stagione terminata con la salvezza sul campo in cadetteria, arrivò il fallimento del club che costrinse la squadra a ripartire dalla serie D. Ora il cerchio si è chiuso e il popolo bianconero scalda i motori, impaziente di ricominciare. A dare nuovo slancio alla campagna abbonamenti (che ricordiamo al momento è aperta soltanto alla prelazione per i vecchi abbonati con in più l’aggiunta della messa in vendita a tutti dei posti che lo scorso anno non erano stati assegnati) è stato il primo arrivo ufficiale della stagione, quello del tecnico Michele Mignani, che resterà al timone della nave cesenate per i prossimi due anni. Una scelta evidentemente apprezzata dai tifosi, che stanno continuando a credere nel progetto del club, col dichiarato intento di consolidare sia la struttura societaria che i risultati sul campo, preparandosi, nell’ottica del prossimo futuro, a tornare a guardare in alto, verso i primi posti. Perché se la serie C era un inferno, per molti a Cesena anche la serie B non può considerarsi un punto di arrivo. E’ giusto crederci ed è giusto farsi sentire. I tifosi lo stanno facendo nel modo migliore possibile. La prelazione terminerà giovedì e il primo luglio inizierà la piena vendita libera. A ieri sera le tessere vendute erano 3.374, 140 delle quali sottoscritte nell’arco della mattinata (il pomeriggio la sede del Centro Coordinamento era chiusa).

Luca Ravaglia