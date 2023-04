Federalberghi, va in pensione la ragioniera Daniela

A Cesenatico va in pensione Daniela Drudi, la storica dipendente dell’ Ufficio fiscale di Adac Federalberghi. Daniela, come sottolinea Bruno Gobbi, direttore di Adac Servizi, rappresentava l’Associazione degli albergatori. È andata in pensione nonostante sia tutt’altro che anziana e tutti la ricordano per la diligenza e la precisione nei rapporti coi soci. Era una ragioniera d’altri tempi, fedele al suo lavoro ed alla sua azienda. Molti ritengono che sia anche grazie a Daniela se l’Adac ha una buona reputazione e negli ultimi 20 anni è sempre cresciuta, come associati, fatturato e immagine.

È entrata nell’Associazione poco più che ventenne, 35 anni fa, quando l’Adac aveva ancora sede in viale Roma, prima del trasferimentoin via Pascoli e poi nella sede di proprietà in viale Mazzini. In questi 35 anni, dal 1988 ad oggi, Daniela ha lavorato con lo storico presidente Guerrino Gardini, con i presidenti Dante Delvecchio, Mauro Brighi, Giancarlo Barocci e l’attuale Leandro Pasini.

"Non sarà facile sostituire Daniela - dice Bruno Gobbi -, ma con l’arrivo di Benedetta Valeriani, siamo sicuri di poter garantire una continuità nel servizio, con l’aiuto morale e la dote di esperienza lasciata da Daniela, che ringraziamo assieme agli albergatori". Oltre alle frasi di rito, sono molti gli operatori turistici che hanno manifestato testimonianze di stima e di affetto a Daniela Drudi.

g.m.