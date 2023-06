Federcoop, in crescita utile e fatturato

Una realtà attiva e in crescita in tutta la Romagna. Federcoop Romagna ha presentato il bilancio 2022 all’assemblea che si è tenuta a Bagnacavallo in apertura della giornata ’Il dolore e la forza della cooperazione’. Il fatturato di Federcoop Romagna è in continua crescita e, nel corso del 2022, ha visto un aumento di circa 1 milione di euro rispetto all’anno precedente, passando dai 5.189.000 del ‘21 ai 6.159.000 del ’22. L’utile si attesta sui 90.000 euro. Viene garantito anche un consistente welfare aziendale, di oltre 150.000 euro, rivolto ai dipendenti di Federcoop, che hanno ricevuto un premio per un totale di 138.000 euro. Sono 99 i dipendenti, di cui 75 donne e 7 collaboratori strutturati e l’età media si attesta intorno ai 47 anni. In aumento anche la curva delle nuove assunzioni (+15), a dimostrazione che il carico di lavoro è in costante e continua crescita. "L’alluvione che ha colpito la Romagna – ha dichiarato Paolo Lucchi, presidente di Federcoop Romagna – ha forzatamente cambiato i programmi di Federcoop che si è fin da subito prodigata, per assistere tutti coloro che hanno chiesto aiuto, fornendo alle cooperative risposte tempestive e immediate, attivando strumenti di comunicazione nuovi, producendo e diffondendo sintesi di circolari e del decreto legge, affiancando Legacoop Romagna nelle numerose iniziative di solidarietà tra cui il fondo dedicato ai dipendenti che hanno subito danni".