FeliceMente supporta il talento dei giovani

In Romagna c’è un luogo dove le idee dei giovani trovano subito spazio per crescere e diventare realtà, accese da un entusiasta: "Facciamolo!". Parliamo di FeliceMente, un’associazione di promozione sociale nata a inizio 2025 da un’idea di Ingrid Pepoli di Fiumicino di Savignano, esperta di risorse umane. FeliceMente è un progetto che valorizza i giovani, promuove relazioni autentiche e propone un’educazione orientata al futuro. Dice Ingrid Pepoli: "Mi piacciono tantissimo i giovani, hanno un potenziale enorme, ma spesso si sentono disorientati. FeliceMente vuole aiutarli a ritrovare fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità". Al suo fianco Elena Secanu, co-fondatrice e anima organizzativa, miss energia che trasforma visione in azione. Intorno a loro, una community di coach, formatori e volontari, unita da passione e professionalità. Chi guida i percorsi è retribuito, ma tanti offrono anche il proprio tempo gratuitamente: una sinergia che rende i corsi coinvolgenti e autentici. La sede è a Longiano, ma FeliceMente agisce ovunque: scuole, biblioteche, spazi condivisi. I laboratori trattano temi cruciali come creatività, comunicazione, life skills, inglese, visual thinking, intelligenza artificiale. Il metodo è esperienziale, accessibile, coinvolgente. L’estate 2025 sarà ricca di attività aperte a tutte le età con la sola quota associativa. A settembre partirà ’Start! Esploratori di Talenti’, un percorso di 8 settimane per ragazzi dai 13 ai 19 anni. Dal 20 giugno la campagna crowdfunding su www.ideaginger.it, per finanziare borse di studio al percorso Start per giovani dai 13 ai 19 anni. Il 12 luglio, nel parco di San Giovanni in Compito la festa inaugurale. Conclude Ingrid Pepoli: "Credo profondamente che quando ci si mette in cammino insieme, il cambiamento diventa davvero possibile".

Ermanno Pasolini