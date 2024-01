Fellini e la Romagna nelle foto di Becchetti

Un viaggio nell’identità romagnola in 50 scatti fotografici alla ricerca dell’immaginario felliniano, attraverso un percorso che si snoda dal mare all’entroterra. È il reportage realizzato dal fotografo Sandro Becchetti che prende vita nella mostra fotografica inedita "Romagna Sua. La Terra di Fellini" allestita alla Stazione degli Artisti a Gambettola da domani all’11 febbraio. La mostra è il risultato di un viaggio fatto dal grande fotografo nel 1998, giunto in Romagna da Roma per via dell’interesse suscitato da questa terra che gli consente di produrre un vastissimo corpus fotografico. Becchetti in quegli anni realizza inoltre un documentario su Gambettola dal titolo "Amarcord Gambettola", luogo di origine della famiglia del regista Fellini, da parte dei nonni paterni, e nel 2001 espone i suoi ritratti di personaggi famosi alla Biblioteca Malatestiana di Cesena, al Festival di Savignano e in altri comuni romagnoli. Ed è proprio dal reportage iniziato nel 1998 che nasce il progetto Romagna Sua. La terra di Fellini, mostra fotografica incentrata su due temi: Federico Fellini e la Romagna nello sguardo di Becchetti, dove proprio Gambettola esemplifica per il fotografo il punto d’origine della ispirazione felliniana. Una parte consistente della mostra è dedicata proprio agli scatti fatti da Becchetti a Federico Fellini: intensi primi piani del regista, anch’essi mai esposti prima. Il percorso espositivo è inoltre corredato dalla proiezione del video- documentario dedicato al fotografo, dal titolo Sandro Becchetti. Il tempo ritrovato. La mostra promossa dal Comune di Gambettola in collaborazione con Gianna Bellavia per l’Archivio Sandro Becchetti, curata da Valentina Gregori e Gerardo Martorelli, è realizzata con il sostegno di Unica Reti S.p.a. e in collaborazione con Stamperia Pascucci e associazione Circuiti Dinamici.

Vincenzo D’Altri