"Femminucce? Non significa essere deboli"

di Cristina Gennari

Femminucce, ma non deboli, timide o capricciose. Femminucce che lottano, si impadroniscono degli spazi, urlano, cantano, resistono, ballano. L’attivista ed influencer Federica Fabrizio, conosciuta sui social come Federippi, presenterà stasera alle 21 a Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno il suo ultimo libro ’Femminucce. Donne che cambiano le regole’ per l’ultimo appuntamento della rassegna ’Diverso dal solito’.

Federica Fabrizio, in arte Federippi, come si è avvicinata al femminismo?

"Il femminismo è diventato uno dei miei interessi principali verso i 18 anni, quando da Matera mi sono trasferita a Roma. Mi sono resa conto che nella società c’era qualcosa che non andava ed ho trovato tante risposte alle mie domande nei libri femministi. La mia formazione è poi passata attraverso saggi ed articoli che mi hanno aiutato a mettere in fila i pensieri".

Quali sono stati i libri che l’hanno influenzata di più?

"Sicuramente il primo che ho letto, ovvero ‘Il femminismo è per tutti’ di bell hooks, ma anche il ‘Manuale per ragazze rivoluzionarie’ di Giulia Blasi".

Dalla teoria alla pratica in associazioni o movimenti?

"Sì, mi sono avvicinata al movimento ‘Non una di meno’. Ho iniziato a partecipare ad assemblee e manifestazioni prima in silenzio perché avevo ancora tanto da imparare e poi sempre più attivamente".

I social possono essere utili alla causa femminista?

"Secondo me sì. Di tematiche come il consenso e la sessualità non se ne parla altrove. A scuola, per esempio, manca un’educazione all’affettività, quindi spesso le persone finiscono per informarsi su Internet. Io ho iniziato seguendo varie attiviste sui social e poi parlando in prima persona di femminismo su Instagram. È importante costruire narrazioni differenti, spesso sottaciute, che partono da questi spazi, ma che a un certo punto escono fuori".

Come è accaduto con il suo nuovo libro ‘Femminucce’. Cosa nasconde questo termine?

"È un titolo provocatorio. Spesso ai bambini viene detto di non fare le femminucce, un insulto che indica debolezze e capricci solitamente associati alle femmine. Ecco, noi non vogliamo più essere usate come metro di paragone per le debolezze altrui".

Quali donne vengono menzionate nel libro?

"Un pantheon di donne che hanno cambiato le regole, anche se non tutte si sono definite femministe durante la vita. Ci sono bell hooks, Carla Lonzi, Raffaella Carrà, Janis Joplin, Letizia Battaglia. E poi ho inserito Jo March, che è stata per me una guida spirituale. Da bambina ribelle mi ha insegnato che esisteva un’alternativa alle principesse".

Raffaella Carrà cosa ha lasciato al femminismo?

"Ha inventato un nuovo modo di fare la tv e non solo. Per una casalinga guardare Raffaella Carrà in minigonna e maglietta corta mentre ballava il tuca tuca e cantava ‘A far l’amore comincia tu’ poteva rappresentare un motore di cambiamento".

Quali sono le battaglie del femminismo di oggi?

"Sono purtroppo simili a quelle di un decennio fa. Si parla ancora di aborto e di tante istanze che coesistono, dal congedo mestruale all’autodeterminazione, passando per il linguaggio. Nessuno si è mai fatto problemi a declinare al femminile segretaria o maestra, ma quando si parla di ministra, avvocata o ingegnera c’è più resistenza".

Attualmente è impegnata a Pechino Express, in coppia con Giorgia Soleri. Cosa le ha lasciato questa esperienza?

"È stato un viaggio pazzesco, ho imparato tanto dalle culture e dai luoghi visitati. In Oriente ho anche capito che esistono tanti femminismi diversi".