Ferito 78enne in moto

Sembrerebbe una mancata precedenza la causa dello scontro tra un’automobile e una motocicletta, avvenuto ieri in via Violone di Gattolino. Nella mattinata di ieri intorno alle 10.30, una pattuglia della polizia locale di Cesena ha rilevato il sinistro stradale in via Violone di Gattolino, all’intersezione con Via Masiera 1. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Renault, con a bordo la conducente di 42 anni (residente a Cesena) e una motocicletta condotta da un 78enne di Gambettola.

Sulla base della dinamica ricostruita dagli agenti del Comando ’Fiorini’ di via Dell’Amore, nell’effettuare la svolta verso sinistra l’automobile non avrebbe dato la precedenza al motociclo che percorreva la stessa strada ma in direzione opposta. Pur rendendosi conto dell’arrivo della moto, la conducente della Renault non è riuscita a evitare l’impatto.

Catapultato sull’asfalto, il motociclista 78enne è stato trasferito dai sanitari del 118, con codice giallo, all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena per le medicazioni ed ulteriori accertamenti. Illesa la conducente dell’automobile.