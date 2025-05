Fermata Turrito, tre giorni di festa . Musica live e gastronomia

Una tre giorni di festa, domani, sabato e domenica, con un programma ricco di eventi, musica live, gastronomia e attività per tutte le età per animare il cuore di Turrito, frazione del Comune di Sarsina. Si tratta dell’iniziativa ’Fermata Turrito’ realizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Sarsina, che sostiene con entusiasmo questa iniziativa nata dal territorio e cresciuta negli anni grazie alla partecipazione della comunità locale.

Organizzata con passione, Fermata Turrito si conferma un appuntamento imperdibile per chi ama la buona cucina, la musica dal vivo e l’atmosfera conviviale delle sagre romagnole.

Il cartellone degli appuntamenti è ricchissimo. Si comincia domani, alle 20, con la cena spagnola (su prenotazione, 25 euro) con sangria, piatto freddo, paella mista o vegetariana e dolce; alle 22, live band Veeble e, a seguire, dj set con dj Nico Montalti & dj Faggia. Nella giornata di sabato 17 maggio, alle 18, apertura degli stand gastronomici, alle 18,30 sfilata negozi locali Il Bottoncino, La Vie en Claude, Freetime Giusy 2.0.

Per la cena sono a disposizione gli stand; alle 21,30 live band Slick Steve and The Gangsters, mentre alle 22,30 The Hormonauts e a mezzanotte dj set con La Peligrosa.

Domenica alle 11 messa del patrono; alle 12,30 pranzo su prenotazione (25 euro); alle 15, Torneo di maràfa (su prenotazione, 10 euro, alle 18,30, spettacolo hip-hop con Giada Fugazza e performance di Body Art; alle 20 live band Balto e alle 21 chiusura con Calanco.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni, è possibile seguire i canali ufficiali dell’organizzazione.

Edoardo Turci