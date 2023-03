Fermati alla stazione con hashish in borsa

Spacciavano hashish nella zona della stazione, poco distante dagli istituti scolastici superiori. Ieri pomeriggio, poco prima delle 16, durante il controllo da parte della polizia locale in una delle zone più degradate della città sorvegliata speciale da parte delle forze dell’ordine ogni giorno, sono stati fermati un ragazzo di 23 anni di origine albanese, regolare sul territorio italiano e una ragazza di 21 anni di Cesena. La coppia è stata sorpresa mentre ’armeggiava’ con della sostanza illecita. La pattuglia della polizia locale ha subito fermato i due giovani che non si sono sottratti ai controlli degli agenti.

Da una perquisizione personale gli agenti della polizia locale hanno rinvenuto 12 grammi di hashish dentro la borsa della ragazza. La droga era suddivisa e imbustata in piccoli involucri pronta per essere venduta e assieme ad essa è stato rinvenuto un bilancino di precisione. I due giovani sono stati accompagnati al comando della polizia locale per l’identificazione ed entrambi denunciati per ’detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente’. A carico del ragazzo pendono precedenti specifici per reati di spaccio, mentre la giovane 21enne era incensurata.