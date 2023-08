Fermato 86enne, conduceva un tir sulla E45

di Ermanno Pasolini

Ieri mattina un 86enne è stato sorpreso dagli agenti della sottosezione della Polizia di Stato di Bagno di Romagna, alla guida di un Tir lungo la ss 3 Bis Tiberina all’altezza di Verghereto, dove si stava recando per caricare del legname. Il codice della strada consente la guida dei ’bestioni della strada’ non oltre i 68 anni di età.

L’uomo, originario di Bagno di Romagna, lo sapeva benissimo e, per non fare risultare questa sua attività di guida, aveva anche posizionato una calamita sul bulbo del cambio del camion, per mandare in tilt il cronotachigrafo del mezzo, una scatola nera che registra i tempi di guida e di riposo del conducente. L’86enne furbetto, per il quale sono scattati ritiro della patente e sanzioni per quasi duemila euro, ha dovuto chiamare un collega più giovane per riportare in ditta il mezzo, sottoposto a fermo amministrativo per un mese. Anche ad agosto sono proseguiti serrati i controlli della Polizia di Stato di Forlì sulle principali arterie stradali e autostradali della provincia, per monitorare l’esodo vacanziero e assicurare spostamenti in sicurezza. Particolare attenzione è stata prestata all’efficienza dei veicoli e alla regolare copertura assicurativa.

Le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì hanno individuato quasi duecento conducenti che non erano assicurati o avevano la revisione scaduta anche da più di un anno: oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada, per i primi è scattato anche il sequestro del veicolo fino all’attivazione della polizza, mentre i secondi si sono visti costretti ad un passaggio ai box prima di poter tornare a circolare liberamente.

Lunedì scorso, inoltre, sono stati passati al setaccio Tir e autobus sul tratto cesenate della A14 e sulla vicina viabilità ordinaria, per verificarne l’idoneità alla circolazione insieme agli ingegneri della Motorizzazione a Pievesistina. I controlli hanno fatto emergere parecchie irregolarità: gomme lisce o piene di crepe, specchietti retrovisori spaccati, perdite di olio, ammortizzatori ballerini e quant’altro. Su uno stesso mezzo è stata accertata sia l’inefficienza dell’impianto frenante, sia l’impossibilità di chiudere il portellone destro del rimorchio, che rischiava di staccarsi da un momento all’altro. Per questo e altri 4 Tir è scattata l’immediata sospensione dalla circolazione, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.

Solo nel corso dei controlli di lunedì scorso sono state rilevate 28 infrazioni per inefficienza dei veicoli, che hanno comportato infrazioni per quasi 2.500 euro.