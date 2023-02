Fermato in centro con la cocaina

La sicurezza sulle strade e il contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti, nell’ultimo fine settimana sono stati al centro di diversi interventi dei carabinieri della Compagnia di Cesenatico, in riviera e nella Valle del Rubicone.

Un uomo di 37 anni è stato fermato nel centro di Gambettola e denunciato per porto d’armi e per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di droghe.

Quando una pattuglia del Nucleo operativo l’ha fermato in via Montanari, ha mostrato segni di nervosismo, così è scattata la perquisizione che ha portato al rinvenimento di un taglierino ed un punteruolo, entrambi della lunghezza di 16 centimetri, mentre in tasca aveva oltre cinque grammi di cocaina; siccome si è rifiutato si sottoporsi ai test, è scattato immediatamente anche il ritiro della patente di guida.

Altre tre persone sono finite appiedate invece per essersi messe alla guida dopo avere abusato di alcolici.

Si tratta di un 34enne di Gambettola fermato in via Kennedy con un tasso pari a 1,58, un 23enne pizzicato in via Cesenatico con un tasso di 1 ed un 26enne controllato San Mauro Pascoli con un tasso alcolemico di 1,38. Due giovani stranieri nordafricani sono stati denunciati per soggiorno illegale nel territorio italiano; sono un 23enne identificato a Gambettola ed un 26enne fermato a Gatteo.

g.m.