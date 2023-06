Fermato ubriaco, tasso 5 volte oltre il limite

Negli ultimi giorni i carabinieri di Cesenatico hanno denunciato a piede libero tre persone per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il primo è un uomo di 51 anni fermato in via Bernini a Valverde, il cui tasso alcolemico era 2,6, cioè oltre cinque volte il limite consentito dalla legge. Un 32enne è stato fermato in viale Roma con un tasso alcolemico di 1,08, mentre una donna di 47 anni controllata lungo la via Cesenatico è stata denunciata perchè si è rifiutata di sottoporsi al test, quindi subirà sanzioni e pene ancora maggiori.