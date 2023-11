Fermento nel centrodestra. Castagnoli verso FdI

di Andrea Alessandrini

Non i dolori del giovani Werther, ma le inquietudini quelle sì, per il giovane Enrico Castagnoli, 34enne cattolico, consigliere comunale di Cambiamo, in procinto di passare da civico a politico, approdando a Fratelli d’Italia. Ciò avverrebbe senza inficiare il suo impegno di consigliere sino a fine mandato, puntiglioso e corretto com’è nel far fronte agli impegni, ma il suo futuro politico pare sempre più allontanarsi dalla lista civica di Andrea Rossi. Vi entrò come cattolico del centrodestra nel 2019, seduto a fianco di due laicisti, tali agli occhi dei cattolici, Luigi Di Placido e Andrea Rossi.

Nei giorni scorsi Castagnoli è uscito allo scoperto prendendo le distanze dai due consiglieri colleghi di Cambiamo, che premono per un candidato civico per il centrodestra, l’unico a parer loro che può garantire possibilità di vittoria alle comunali, ed ha dichiarato che lui resterà nel centrodestra e che l’eventuale candidato Marco Casali è di suo gradimento, come dei cattolici di centrodestra, gruppo che gravita nell’associazione culturale ’Il Crocevia’ presieduta da Tommaso Marcatelli. Vi aderiscono anche il pediatra Arturo Alberti, l’ex consigliere comunale Stefano Spinelli, iscritto a Fratelli d’Italia per cui fu candidato alle regionali del 2020, e a quell’ universo culturale e valoriale appartiene anche l’ax assessore alla Regione Lombardia Romano Colozzi, appassionato ma appartato. La maggior parte proviene dal movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione. C’è chi ritiene che Castagnoli, ancor più se entrasse in Fratelli d’Italia, abbia le credenzialità per entrare in lizza con il candidato politico favorito, Marco Casali,approdato al partito della Meloni provenendo da Forza Italia.

Castagnoli è molto apprezzato nel mondo di centrodestra per il suo lavoro in consiglio e dal navigato consigliere di Cambiamo Luigi Di Placido ha avuto l’opportunità di apprendere i segreti del mestiere. Potrebbe essere preferito al foto-finish come candidato, anche se l’orientamento dell’interessato sarebbe quello di proseguire l’apprendistato e giocarsi la partita nelle consultazioni del 2029, quando avrà appena quarant’anni e non dovrà gareggiare contro un sindaco favorito in corsa per il secondo mandato. Castagnoli sta riflettendo sul gran passo di entrare in Fratelli d’Italia e sulla disponibilità a scendere in campo subito. Prese oltre 900 preferenze nel 2019. I cattolici del centrodestra sono ingolositi, ma temono che si possa bruciare.