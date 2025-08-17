Ferragosto 1812: ecco il fantasma di Novello

Accadde la notte di ferragosto del 1812, in Cesena. Fu allora che il fantasma di Novello Malatesta apparve sulla soglia dell’antica, storica biblioteca. Non inquietante come Belfagor, il fantasma del Louvre: anzi, ombra luminosa e affettuosa verso i cesenati suoi antichi sudditi. E’ un’invenzione letteraria, tuttavia gustosa e degna di nota. Tanto più che è la chiave d’accensione d’un poemetto scritto due secoli fa dal cesenate Eduardo Fabbri (1778- 1853), tra i più illustri patrioti locali (patriota in senso storico, a denominazione di origine controllata: diffidate dalle imitazioni).

Poiché le ‘apparizioni’ non avvengono mai per caso, serve un breve riassunto delle puntate precedenti. 1812: anche Cesena è nel turbine della dominazione napoleonica. Mesi prima, nell’area della Chiesa di San Francesco davanti l’antica biblioteca era stata trovato un sepolcro sotterraneo, tomba d’un personaggio del passato: saranno mai i resti mortali di Novello Malatesta, Magnifico Signore della Cesena che fu? La commissione d’esperti allora preposta al caso dirà ‘probabile’, non certa l’attribuzione di quei resti al Signore di Cesena (che non fossero le ceneri di Novello lo confermeranno le indagini di due secoli dopo). Ma a quel tempo bastò, in un revival d’orgoglio municipalistico, quella la suggestiva ipotesi : i cesenati avevano voglia di fare pubblica baldoria, essendone a digiuno da vari anni. E, poiché il 15 agosto era anche il compleanno di Napoleone (allora sugli scudi) presero due piccioni con una fava: anzi, con una bara. Due giorni di festeggiamenti dedicati a Napoleone e soprattutto a Novello: tombola con ricchi premi, corse di cavalli berberi, corteo con carro allegorico, conferenze.

E’ in questo contesto che si innestò il nostro poemetto: ’Di Malatesta Novello. Prosopopea’ (prosopopea è la figura retorica che fa parlare i morti come fossero presenti). E dunque il ‘divo spirto’, cioè l’eccelso spirito, appare d’incanto, luminescente: abbiamo chiesto all’ illustratore Vittorio Belli di tratteggiare con la sua felice matita, senza effetti speciali, quella ‘apparizione’. Nelle 53 terzine del poemetto - lettura che chiede il conforto d’un buon dizionario per la frequenza di parole arcaiche- Novello raccontava la storia sua e della innovativa biblioteca da lui voluta: ‘tempio augusto’ che destò meraviglia sin dal suo apparire. E ne lumeggiava le vicende, non sempre felici. In quel suo racconto non mancano rampogne: sul rapace Cesare Borgia e sulla Chiesa del tempo definita ‘putta tiberina’, cioè meretrice del Tevere: ma qui è il cuore giacobino di Eduardo Fabbri che parla per interposta persona.

Un altro rimprovero di Novello riguardava i francesi che nella loro prima calata a Cesena maltrattarono la biblioteca trasformandola in caserma. Ora però le cose andavano meglio. Lo spirito di Novello ritrovava pace e prima di tornare nell’oltretomba, sfumando in dissolvenza, incaricava il poeta (Fabbri) di salutare i suoi cesenati: ‘o tu che m’odi, ai cittadin veraci/ narra che me vedesti, e sappian anco/ ch’io dissi: Città mia, così mi piaci’. Dopo l’Accademia in Biblioteca, la festa continuò in Municipio con un veglione sino all’alba. Una notte bianca ‘ante litteram’. Non c’è mai niente sotto il sole: e neanche sotto la luna d’estate.