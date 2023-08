Ferragosto di fuoco sulle strade Polizia locale, 20 incidenti rilevati "Incrementati i controlli anti-alcol"

Nella settimana a cavallo di Ferragosto la polizia municipale di Cesena è intervenuta sulle strade per un ventina di incidenti. Gli agenti del Nucleo infortunistica hanno rilevato i sinistri nel periodo che va da venerdì 11 a domenica 20 agosto, tradizionalmente contrassegnato da forti ondate di traffico. Nel bilancio dell’intensa attività non si sono fortunatamente riscontrate gravi conseguenze ad automobilisti, pedoni e agli altri utenti della strada.

"Anche nel corso delle due settimane centrali del mese di agosto – commenta l’assessore con delega alla sicurezza Luca Ferrini – gli agenti della Polizia Locale comunale, in sinergia con le forze dell’ordine, hanno avuto molto da fare nell’ambito delle consuete attività di presidio e monitoraggio del territorio, di sicurezza stradale, polizia urbana, ma anche di contrasto alla vendita abusiva di alcol e di contrasto all’abusivismo commerciale. In modo specifico, sono stati diversi gli incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento della pattuglia, oltre che dei sanitari del 118. Tuttavia, soltanto uno tra i venti sinistri registrati è stato procurato da un automobilista in stato di ebbrezza, a cui è stata elevata una sanzione. Il compito degli agenti che costituiscono il nucleo infortunistica – prosegue l’assessore – è di prendere in carico l’intera procedura relativa all’infortunistica stradale, a partire dal rilievo degli incidenti. I controlli per garantire il rispetto del Codice della strada e il presidio della viabilità sono continui e riguardano tutte le zone del territorio comunale: è fondamentale prestare attenzione quando ci si mette alla guida di un’automobile, o di un qualsiasi altro veicolo, al fine di non procurare danni ad altri e a sé stessi. A questo proposito, con lo scopo di incrementare i controlli e di assicurare un più ampio presidio territoriale, abbiamo assegnato ulteriori due unità al nucleo dedicato".

Dal report del comando di via Dell’Amore emergono alcuni casi tra i più significativi. In via Violone di Gattolino, dove un’automobile ha perso il controllo urtando un secondo veicolo in sosta vietata sull’altro lato della carreggiata e ribaltandosi; in via Cavalcavia, dove si è verificato un tamponamento; in viale Mazzoni, all’intersezione con via Pio Battistini per una mancata precedenza; in via Settecrociari, con un investimento notturno di un daino; via Boscone con fuoriuscita del mezzo dalla carreggiata; via Cervese con il distacco di una roulotte dall’automobile e relativo danneggiamento della segnaletica verticale; sempre in via Cervese dove si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli senza arrecare danni ai passeggeri e ai conducenti, eccetto lievi lesioni.

"Da gennaio ad oggi – aggiunge l’assessore Ferrini – sul territorio comunale non si sono verificati incidenti mortali, un dato rilevante che conferma la particolare attenzione riservata al tema della velocità su strada, spesso al centro del confronto con cittadini e Quartieri. Si consideri che i dati provinciali ci restituiscono una media di mortali all’anno di 78, un triste bilancio che occorre abbattere in ogni modo, per questo continueremo a lavorare tenendo bene a mente questo obiettivo e confermando i corsi di educazione stradale organizzati nel corso dell’anno dai nostri agenti".

Dall’inizio dell’anno ad oggi, la polizia locale di Cesena ha rilevato 359 incidenti stradali, di cui zero mortali, 168 con feriti e 191 con danni, e 27 reati commessi alla guida. Nell’ambito del primo semestre, maggio e giugno risultano essere i mesi più “caldi” con ben 70 sinistri, rispettivamente. Il reparto è stato ulteriormente rafforzato con l’assegnazione di ulteriori 2 agenti a seguito delle ultime assunzioni.