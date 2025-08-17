Ferragosto in riviera. Rustida, musica e gavettoni: il sole è tornato a splendere

In un clima di festa la riviera ha vissuto un Ferragosto molto caldo. La sera della vigilia a Cesenatico sono stati protagonisti i pescatori con la tradizionale "Rustida", organizzata dalla Cooperativa Casa del Pescatore, per valorizzare la marineria e il pesce dell’Adriatico e contestualmente fare beneficenza. Chi partecipa fa anche del bene, perché, tolte le spese, i pescatori devolvono l’incasso per aiutare le persone bisognose.

Il giorno di Ferragosto è iniziato alle 8 del mattino con l’assunzione della Maria Vergine e la messa celebrata dal vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, cui è seguita la processione a terra con la statua della Madonna del Rosario portata a spalla dai pescatori per l’imbarco sul peschereccio Sirio, mentre i fedeli si sono imbarcati sulla motonave New Ghibli e sulle barche da diporto. La processione delle imbarcazioni ha raggiunto le acque antistanti la spiaggia di Ponente all’altezza del cimitero, dove una tromba ha scandito le note del silenzio invitando al raccoglimento e a commemorare i caduti del mare, con il lancio di una corona di alloro; poi è stata la volta della spiaggia di Levante, per la "benedizione del mare", mentre i marinai hanno gettato una rete in mare per chiedere pescosità, secondo un rituale che si ripete dal secolo scorso la mattina di Ferragosto.

Dopo questo momento religioso, sulla spiaggia e nei locali di Cesenatico è iniziata la festa centrata sui concerti e i giochi per grandi e piccini. Si è festeggiato negli alberghi, nei villaggi, nei campeggi, nei locali sul lungomare frequentati dai giovani e nei locali tipici sul porto. Sono oltre 5mila i turisti che hanno festeggiato al Cesenatico Camping Village ed al Pineta sul Mare, nelle piscine, nei tre stabilimenti balneari e nei tre ristoranti del villaggio targati Glamping Cesenatico.

La sera di Ferragosto a Gatteo a Mare è stata invece dedicata a Raoul Casadei, per un evento in cui l’Amministrazione comunale di Gatteo e quella di Cesenatico collaborano. L’appuntamento si è svolto in piazza Romagna Mia, sul lungomare al confine tra le due località, dove è andato in scena il Balamondo World Music Festival, che ha portato un evento speciale, con la Mirko Casadei Big Band accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Forlìmusica, per dar vita ad un’inedita fusione tra musica classica e liscio romagnolo.

A San Mauro Mare il Ferragosto è invece iniziato alle 6 del mattino, con il concerto all’alba sulla spiaggia del Bagno Delio, mentre sulla battigia nel pomeriggio è approdata la storica Batàna Olimpia, trasformata in una cantina galleggiante per un brindisi speciale tra onde, profumi e calici di Trebbiano e Sangiovese, serviti direttamente in mare; in serata in piazza Cesare Battisti si è poi festeggiato con il Dj Set di Radio Bruno per ballare sotto le stelle e lo spettacolo delle Fontane Danzanti, con giochi d’acqua, luci e musica.