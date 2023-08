Ferragosto verso il pienone "Ma non basta a recuperare"

di Giacomo Mascellani

Dopo un deludente inizio di stagione, gli operatori turistici si apprestano a vivere il Ferragosto con entusiasmo, ma la sensazione è che persino questi giorni clou non siano al livello dello scorso anno, anche se gli imprenditori alberghieri che hanno investito si avviano verso il tutto esaurito. IntantoFino ad oggi sulla Riviera si valuta un calo delle presenze attorno al 20% rispetto all’anno scorso. I conti si faranno alla fine della stagione e molto dipenderà dall’andamento di settembre, ma molti osservatori mettono in conto un calo di presenze generale.

Guardando invece al periodo più ‘caldo’ dell’estate, quello di Ferragosto, Manuel Vernocchi, titolare del quattro stelle Hotel Miramare, del tre stelle New Bristol e del due stelle Domus Mea, è soddisfatto, anche se ha ancora delle camere libere: "Abbiamo una copertura di oltre 90 per cento e confidiamo di poter occupare tutti i posti disponibili con il last minute. Le richieste sono principalmente per 3-4 giorni di soggiorno e ospitiamo quasi tutti italiani. Il proseguo di stagione sarà ottimo, incluso settembre".

"E’ un Ferragosto un po’ sotto le aspettative, con una copertura camere dell’85-90 per cento – afferma Adamo Guidi dell’Hotel Imperiale di Villamarina, che gestisce assieme alla moglie Angelika – Puntiamo ovviamente a riempire e ad ospitare chi fa la vacanza di una settimana, ma le richieste di prenotazioni sono per pochi giorni e questo significa che le famiglie hanno minori disponibilità con l’aumento delle spese. Alla fine occuperemo tutte le camere, ma eravamo abituati diversamente".

Terzo Martinetti del Cesenatico Camping Village, raccoglie i frutti degli investimenti sulla promozione: "Abbiamo tutte le settimane di agosto con il pienone e la stagione si prospetta molto buona anche nelle prime due settimane di settembre, tant’è che abbiamo molte prenotazioni e continuiamo ad avere richieste. Chi non ha fatto le ferie a maggio a causa del maltempo, ha scelto settembre per le vacanze in relax e a prezzi più vantaggiosi. Oltre agli italiani stiamo lavorando bene con gli stranieri di lingua tedesca, i polacchi, giovani della Repubblica Ceca dove la nostra promoter sta facendo un ottimo lavoro e anche con i francesi grazie al progetto di un tour operator".

Sulla spiaggia non sono mancati finora gli ombrelloni vuoti, specialmente durante la settimana, ma il periodo centrale di agosto non dovrebbe far mancare gli incassi dei periodi d’oro. Roberto Duca dello storico Bagno Marconi infatti è soddisfatto: "Stiamo andando bene, certo, non ai livelli della scorsa estate, ma viaggiamo attorno al 90 per cento di ombrelloni occupati e contiamo di riempirli tutti nei prossimi giorni. Con molti alberghi convenzionati nella zona Cesenatico centro Boschetto stiamo collaborando e facendo un buon lavoro, forti del fatto che abbiamo ampi spazi, una piscina, una grande area giochi e dieci campi sportivi".

Fabio Bandieri del Bagno Belvedere nella zona Ponente sottolinea come l’utile si stia assottigliando: "La settimana di Ferragosto è molto buona, specie rispetto alle due precedenti, con quasi tutti gli ombrelloni occupati, tuttavia notiamo che i turisti hanno una capacità di spesa sempre più bassa ed è evidente che occorrono incentivi per riqualificare gli alberghi e poter intercettare altri pubblici, anche perchè diversamente rischiamo di lavorare senza utile, in quanto i costi sono notevolmente aumentati e noi non li abbiamo caricati sui clienti".