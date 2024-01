Ferrara preme per avere Ogunseye. Nannelli corteggiato dalla serie D

Sul fronte mercato preme la Spal per portare a Ferrara Roberto Ogunseye.

Dopo i primi approcci di inizio gennaio negli ultimi giorni la società biancoazzurra ha intensificato i contatti, ma la linea del Cavalluccio è chiara: o si trova un’alternativa credibile, e al momento il mercato non offre profili interessanti per il Cesena, oppure l’ex Modena rimane in riva al Savio fino a fine stagione. Probabile quindi quest’ultima ipotesi.

Discorso simile a quello di Ogunseye riguarda Luca Coccolo. L’ex Juve vorrebbe trovare una sistemazione che gli garantisca più minutaggio e qualche richiesta in C ce l’ha.

Si tratta però prima di trovare un difensore affidabile e che soddisfi le esigenze bianconere e nomi sul taccuino di Artico al momento non ce ne sono. Nel frattempo la Cremonese avrebbe offerto il centrocampista classe 2000 Joshua Tenkorang, attualmente in prestito al Lecco dove trova pochissimo spazio, ma a metà campo il Cesena si considera più che coperto l’operazione quindi non si farà.

Sul fronte uscite invece Giovanni Nannelli continua a rifiutare offerte dalla serie D, ed in serie C nessuno a bussato alla porta del Cavalluccio per chiedere informazioni su di lui, probabile quindi che termini la stagione in Romagna.

a.b.