Festa a tavola in via Misano per ringraziare i volontari In seguito all'alluvione in Via Misano, una serata di ringraziamento è stata organizzata per tutti coloro che hanno aiutato a ripulire. Il sindaco ha portato vino e 250 persone hanno gustato un ricco menù. Preoccupazione per l'argine del fiume Savio ancora non interventato.