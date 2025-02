Festa alla residenza anziani per i 102 anni di nonna Aurora

Martedì 18 febbraio Aurora Bielli ha compiuto 102 anni. Infatti, nonna Aurora è nata il 18 febbraio 1923 a Capanne di Verghereto, il borgo di montagna alle falde del Fumaiolo, nei pressi dell’eremo di Sant’Alberico, l’anacoreta vissuto negli anni mille, di cui è molto devota. Ha trascorso la sua lunga vita lavorativa a Capanne, dove assieme alla sua famiglia ha gestito il ristorante ’Capanne’. Vedova Caminati dal 2015, ha avuto due figli: Giampaolo, deceduto per malattia nel 2022, e Fabio, conosciuto in Alto Savio, e anche oltre, per la sua attività di musicista, il quale, durante il pomeriggio di festa, ha suonato, in omaggio e per il piacere di sua mamma, anche alcuni valzer. Ha due nipoti e un pronipote. Nonna Aurora, che gode di buona salute, è stata festeggiata dagli ospiti, dalla responsabile della struttura Roberta Giangrandi, dal personale della residenza per anziani ’Ettore Miliani e Alma Armari’ di Riofreddo di Alfero di Verghereto, dove è assistita dal 2017.

Ha partecipato alla cerimonia, il sindaco di Verghereto, Enrico Salvi, che ha offerto a nonna Aurora un mazzo di fiori, esprimendole altresì tanti sentiti e affettuosi auguri e congratulazioni per il compleanno ultrasecolare, sia da parte sua che dall’amministrazione comunale e dall’intera comunità di Verghereto.

Per la residenza anziani ’Ettore Miliani e Alma Armari’, aperta dal 2010, gestita dalla Misericordia di Alfero, nonna Aurora è la prima centenaria durante i 15 anni di attività. Martedì, hanno fatto corona ad Aurora altri tre ospiti della residenza, che assieme alla centenaria fanno la bellezza di circa 380 anni di età.

