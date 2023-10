Festa alla Rocca, proteste da via Malatesta Novello

Divertimento non per tutti. I residenti di via Malatesta Novello sono tornati a lamentare disagi legati alla serata di festa che si è svolta venerdì nell’area della Rocca Malatestiana: "Perché – lamentano – eventi che vedono la presenza di qualche migliaio di persone devono sempre terminare con la e imbarazzante situazione nella quale noi abitanti della zona veniamo svegliati da decine di ubriachi strillanti, fino alle tre di mattina, senza che mai ci sia la presenza di una pattuglia di controllo, anche per scongiurare che qualcuno particolarmente ‘euforico’ possa rischiare di mettere a rischio la sicurezza sua e di altre persone? E’ giusto comportarsi in questo modo? L’auspicio è che ‘qualcuno di competenza’ possa spiegare quali sono le regole obbligatorie da seguire, alla lettera, da parte di chi organizza queste serate, ma soprattutto da chi dispone l’autorizzazione. Perché divertirsi è lecito, esattamente come lo è chiedere serenità e tranquillità all’interno delle proprie abitazioni".