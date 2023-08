Festa alle sorgenti del Rubicone "E da lì al Sentiero dei Galli Boi"

Non un semplice corso d’acqua, bensì quello che Giulio Cesare nel 49 a. C. attraversò sfidando le leggi romane e pronunciando la celebre frase ‘Alea iacta est’. Per mantenerne viva la memoria e la verità storica, l’associazione Pro Rubicone organizza da oltre trent’anni, a fine estate, la Festa alle sorgenti del Rubicone-Urgòn. Appuntamento domenica 3 settembre alle 15.45 alla chiesa di San Martino di Bagnolo a Sogliano al Rubicone. Un pomeriggio ricco di iniziative che si aprirà con la camminata, per chi vuole, di otto chilometri fino alle sorgenti dell’Urgòn al Passo dei Meloni. La rievocazione storica e geografica avrà per protagonista due anniversari: il 90° del decreto di Mussolini che stabilì il Fiumicino quale Rubicone e il 10° del ‘Processo del X agosto’ di San Mauro Pascoli volto a identificare il vero fiume storico con contendenti il Fiumicino, l’Uso e il Pisciatello-Urgòn.

"In quell’occasione fu grande il clamore mediatico che la vicenda innescò sui media anglosassoni: il primo fu un articolo sul The Guardian, io stesso fui intervistato sul Times — ricorda Paolo Turroni, presidente della Pro Rubicone —. La ‘sentenza’ del processo ribaltò l’ufficialità burocratica: primo fu l’Urgòn e solo terzo il Fiumicino". Da segnalare l’assegnazione del titolo ‘Urgonauta 2023’ a Leonardo Belli e al sindaco di Montiano Fabio Molari, tra i fondatori della Pro Rubicone. Si ricorderà il volume sul dissesto idrogeologico del territorio edito vent’anni fa dagli organizzatori, tornato di drammatica attualità, e presentato il progetto del ‘Sentiero dei Galli Boi’. "Due iniziative che testimoniano un aspetto fondante della nostra associazione, dedita alla valorizzazione del territorio, nella consapevolezza che si tutela quello che si conosce e si ama", sottolinea Turroni. E ancora la mostra didattica sul pane realizzata dallo scultore Fiorenzo Montalti, la premiazione dei poeti partecipanti al concorso ‘Urgonautiche’, la doppia mostra estemporanea a cura di Adarc e quella fotografia dell’Associazione fotografica soglianese. Chiudono il pomeriggio un momento di ristoro, con la collaborazione di Cesena Invita e la Centrale del latte di Cesena, e la lotteria.

Francesca Siroli