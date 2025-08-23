Festa all’eremo di Sant’Alberico

Venerdì 29 agosto, si celebra nell’omonimo eremo la tradizionale Festa di Sant’Alberico. Una sentita e seguita festa religiosa che è meta di numerosi fedeli e pellegrini, che salgono non solo dall’Alto Savio e dall’Alto Tevere lassù nell’antichissimo eremo incastonato a quota 1.147 metri slm, alle falde del massiccio del Fumaiolo, nei pressi del borgo di Capanne di Verghereto.

Ma si inizierà anche prima, già la domenica, 24 agosto, infatti sarà dedicata a varie funzioni religiose. Il pomeriggio, alle 15.30, si terrà la recita del santo rosario, cui seguirà alle 17 il concerto ’Arie di fine Estate 2025-Ensemble Rio dell’Alma’, con Emanuele Ambrogetti (tastiera-voce), Francesca Sensi (voce), Gloria Cavalieri (voce), Loredana Ambrogetti (tastiera-voce), Laura Ugolini (voce), Morena Maffei (voce), Stefano Battistini (violoncello), Guido Guidi (cayon-voce).

Poi martedì 26 agosto, comincerà il triduo religioso in preparazione alla festa. Il pomeriggio, alle 15.30 di martedì, mercoledì 27, giovedì 28, si terrà la recita del santo rosario e alle 16 sarà celebrata la santa messa nella chiesetta dell’eremo.

Il giorno 29 agosto ricorre, da tempo immemorabile, la Festa di Sant’Alberico che, come ogni anno, ha in programma all’eremo varie funzioni religiose. La mattina, alle 8, santa messa per tutti i benefattori dell’eremo, alle 9.30 santa messa con intenzione per tutti i consacrati e consacrate della diocesi Cesena-Sàrsina. Poi alle 11 sarà celebrata la santa messa solenne presieduta dal vescovo monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, con intenzione per nuove vocazioni sacerdotali e religiose.

Il pomeriggio, alle 15.30, avrà luogo la recita del santo rosario e alle 16 sarà celebrata la santa messa cantata presieduta da monsignor Douglas Regattieri, vescovo emerito della diocesi di Cesena-Sàrsina.

Il plurisecolare eremo di Sant’Alberico, oasi di profonda spiritualità e di fede intensa, meta di pellegrinaggi e di ritiri spirituali, dove il silenzio fa parlare solo le voci della natura, da alcuni anni è retto dall’eremita di origini bergamasche, don Giambattista Ferro, che nel programma della festa 2025, altresì, scrive: "Anche quest’anno, a causa della loro difficoltà economica, saranno presenti tra noi le Sorelle Clarisse di Sant’Agata Feltria, che faranno un mercatino con i prodotti frutto del loro lavoro artigianale. Sosteniamo la vita del loro monastero. Grazie".

Per ogni evento sarà presente la navetta della Misericordia.

Gilberto Mosconi