Festa con 150 chili di spaghetti gratis

di Ermanno Pasolini

Un quintale e mezzo di spaghetti gratis. Lunedì sera a Montenovo di Montiano c’è stata una vera e propria invasione di amanti degli spaghetti distribuiti gratuitamente a un migliaio di persone. Centoquaranta chili di ragù per un quintale e mezzo di spaghetti oltre a cento litri di vino. Tutto offerto dai montenovesi in occasione della festa della Madonna del Castello. Dagli anni ‘70 l’ultimo giorno di festa richiama migliaia di persone in quanto vengono distribuiti gratis spaghetti per tutti. E c’è anche chi arriva attrezzato di sportine e scodelle, le riempie, e le porta a casa.

Le prime persone, per accaparrarsi i posti a sedere sono arrivate prima delle 18 per poi mangiare dopo le 22.30. Il ragù fino al 2015 veniva preparato da Bruno Guiducci, Giorgio Marsili e Sergio Barducci. Purtroppo Guiducci è scomparso l’8 febbraio 2016, ma la ricetta è rimasta quella originale preparata quest’anno da Marsili e Barducci che hanno spiegato gli inizi della tradizionale spaghettata: "Negli anni ’70 si cominciò con gli spaghetti alla carbonara. Il lunedì, ultimo giorno della festa, non c’era spettacolo e pensammo di fare una spaghettata per pochi intimi. Col passare degli anni la festa ha visto aumentare le presenze e oggi ci troviamo il paese invaso dalla gente a caccia degli spaghetti al ragù di Montenovo. Usiamo due chili di cipolla, tre di sedano, due chili di carote, mezzo chilo di prezzemolo, 30 chili di macinato scelto misto di maiale e vitello, quattro di lardo, cinque litri d’olio, cinque di vino bianco, 60 dadi, 50 chili di concentrato di pomodoro e 20 litri di acqua minerale frizzante. Poi peperoncino, sale, pepe, basilico e qualche altro ingrediente particolare non svelato che rende questo sugo inimitabile. Tempo di cottura tre ore. Con gli spaghetti abbiamo distribuito gratis 50 litri di vino bianco e 50 di rosso".

A cuocere gli spaghetti ci sono altri sei uomini e in cucina ci sono solo maschi. Le donne provvedono alla distribuzione degli spaghetti. Conclude Giuseppe Pasini detto il benzinaio, presidente del Comitato Sagra Paesana di Montenovo: "In un’ora e mezza di 150 chili di spaghetti non è rimasto neppure un po’ di sugo per la scarpetta". Prima della spaghettata ci sono state tre tombole con, fra i premi, nove prosciutti e sei salami.