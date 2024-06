Festa con i giovani per la serie B

I calciatori del Cesena sono in vacanza, ma l’eco della promozione in serie B e dei festeggiamenti è ancora vivissimo. A San Carlo si parla ancora dell’incontro fra alcuni giocatori del Cesena e i ragazzi del gruppo parrocchiale delle scuole superiori. Della squadra del Cesena erano presenti Cristian Shpendi, Matteo Piacentini, Matteo Francesconi, Andrea Ciofi e Simone Pieraccini (che ieri è stato convocato nella Nazionale Under 20).

"Ci sono forti analogie tra sport di squadra e vita – ha detto don Giovanni Savini, parroco di San Carlo –. Sono stato particolarmente colpito dallo spirito di squadra che i ragazzi hanno messo in campo in questo anno sportivo: un’avventura che li ha portati alla promozione in serie B. Da consulente del comitato di Cesena del Centro sportivo è mio desiderio che l’attività sportiva vissuta dai ragazzi sia significativa, frutto di coinvolgimento e affiatamento. Sport e vita di comunità hanno tante analogie. La loro esperienza di giovani, di sport di squadra, di impegno e risultati dice di un’umanità e di valori importanti cui dare testimonianza nella nostra comunità parrocchiale".