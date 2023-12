Festa degli auguri col vivaio

Natale con i tuoi. Compagni di squadra.

Il Cesena Calcio ha augurato buone feste alle sue giovani leve organizzando un evento conviviale che si è svolto nella Club House dell’Orogel Stadium e al quale hanno partecipato tutti i ragazzi iscritti alle 13 squadre del Cavalluccio, dal gruppo under 9 e fino alla Primavera, senza dimenticare ovviamente gli atleti del gruppo del calcio integrato, diventato ormai un punto di riferimento per tanti giovani che sul campo da calcio trovano inclusione e allegria, condividendo la loro passione per lo sport con amici veri.

A presentare la serata è stato Daniele Magnani, che ha dato spazio sul palco a tutte le compagini, coinvolgendo i presenti i nell’estrazione di premi, ricordando man mano i promettenti risultati fin qui raggiunti dalle varie categorie. Per merito ovviamente anche dei vari staff tecnici, che in tanti casi sono composti da ex bandiere del Cesena Calcio, rimaste nel cuore dei loro stessi atleti. All’evento, in rappresentanza del club, hanno partecipato anche Fabio Artico e Massimo Agostini e una delegazione della prima squadra.