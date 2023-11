Festa degli hobby a Ronta

Domani alle 14.30, il quartiere Ravennate aprirà le porte del circolo Endas la Palazèta di Ronta (via Ravennate, 5121) per la festa degli hobby, arrivata alla ventiquattresima edizione. Nel corso del pomeriggio, aperto a tutta la cittadinanza, il territorio verrà promosso attraverso una fitta serie di iniziative sociali e culturali. Tra una merenda e l’altra, i residenti del quartiere metteranno in mostra proprie creazioni artistiche e non: dipinti, ricami, merletti, composizioni, oggetti in legno e ferro, modellini d’auto d’epoca.

La festa degli hobby è un modo per celebrare tutti coloro che impegnano tempo ed energia nel creare qualcosa di bello, oltre che un modo per condividere le proprie passioni. Nel corso della festa inoltre i cittadini “hobbisti” riceveranno gli attestati di partecipazione.