Festa dei Motori a San Carlo: successo per la manifestazione nonostante il maltempo

Il tempo perturbato non ha rovinato la Festa dei Motori di venerdì scorso, 25 aprile, a San Carlo: tutto il programma si è svolto regolarmente, dal giro in mountain bike (tappa del circuito Terre&Fango Adriaticoast 25) al raduno del Moto Club Paolo Tordi, dall’educazione stradale per bambini curata dalla Polizia locale col supporto del Consorzio Romagna Iniziative, alla sfilata all’aperitivo in musica, dal raduno delle Ferrari del Club Red Passion al pranzo (tutto esaurito) con la paella preparata e servita dallo staff della Pro Loco negli enormi padelloni come vuole la tradizione spagnola.

C’era anche un angolo dedicato ai kart, con l’esposizione dei mezzi dei sancarlesi Maurizio e Gianni Zani a ricordare che nel prossimo fine settimana, sabato 3 e domenica 4 maggio, ci sarà la tradizionale corsa sulle strade del circuito cittadino ricavato attorno al Parco del libro.

La gara di domenica prossima sarà la prima prova del Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini 2025 (Area Nord) organizzato da Pks Italia Motorsport col patrocinio di Aci Sport e Coni. Le iscrizioni stanno già arrivando agli organizzatori e si prevede un buon numero di partecipanti; infatti le gare sui circuiti cittadini sono poche nell’Italia centro-settentrionale, mentre sono più diffuse al Sud.

Nella giornata di sabato 3 maggio ci saranno le iscrizioni e le verifiche sportive dalle 14 alle 18.30, quindi non ci saranno modifiche alla viabilità se non per il tempo necessario alle sistemazione delle balle di paglia a protezione dei kartisti e del pubblico. Domenica 4 maggio invece le strade attorno al parco del libro saranno interdette al traffico fin dal primo mattino: dalle 7.30 alle 8.30 ci saranno le iscrizioni e le verifiche sportive per i ritardatari; dalle 9 alle 11 ci saranno le prove non cronometrate e dalle 11 alle 12.30 le prove ufficiali cronometrate per la determinazione della griglia di partenza. Le gare delle varie categorie inizieranno alle 14.30 e termineranno verso le 18.30, le premiazioni sono previste alle 19.

Quest’anno non ci sarà il duello in famiglia tra Maurizio Zani e suo figlio Gianni con discussioni che ogni giorno animano l’atmosfera della macelleria di famiglia per il divertimento della clientela: Maurizio ha rinunciato alle gare per limiti di età, ma ci sarà comunque una sfida della Valle del Savio fra Gianni Zani di San Carlo e Kevin Collini di San Vittore. Probabilmente Maurizio scenderà in pista per la sfilata dei kart storici insieme ad alcuni campioni di kart e di automobilismo che non mancano mai alle gare di San Carlo. L’incasso della giornata (al pubblico saranno riservate zone protette) sarà devoluto in beneficenza grazie al contributo di numerosi sponsor locali.

Per tutta la giornata funzionerà lo stand per il ristoro nella Piazza del Libro (dove ci sarà anche il parco chiuso) con servizio gastronomico a pranzo e cena.