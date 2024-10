Festa dei nuovi sessantenni. Cena romagnola e musica rock

I nuovi sessantenni si preparano a vivere una grande festa. A Cesenatico alcune persone nate nel 1964, si sono infatti attivate per organizzare un evento che si terrà venerdì 4 ottobre al Borgo Castellaccia, il locale di Sala. La festa inizierà attorno alle 19 con l’aperitivo musicale e a seguire si terrà la cena a base di piatti tipici romagnoli. In consolle dj Toti accompagnerà gli ospiti con la sua selezione di brani rock e successi di artisti italiani e stranieri. In cabina di regia fra gli organizzatori ci sono Raffaela Siboni (nella foto), Stefano Frisoni e Daniele Taiola, i quali hanno pensato di lanciare un invito a tutte le donne e a tutti gli uomini coetanei, per festeggiare insieme le 60 candeline da spegnere, in una serata speciale. Non sapendo quante persone potessero rispondere all’appello, la location è stata ufficializzata soltanto nei giorni scorsi. Raffaela, Stefano e Daniele invitano tutti i nati nel ’64 a partecipare.

Ci sono ancora alcuni posti disponibili, la partecipazione non ha un costo elevato, quindi i 60enni che desiderano fare festa sono ancora in tempo a partecipare alla serata di venerdì, facendo una prenotazione last minute. Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni ed iscriversi contattando il 335 8085878, numero al quale è possibile essere inseriti nella lista dei partecipanti. Raffaela Siboni è molto soddisfatta della risposta all’invito: "C’è stata una larga adesione, siamo contenti e durante la festa faremo una sorpresa per tutti i nostri coetanei".

g.m.