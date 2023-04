Festa dei sessantenni, emozione e divertimento al raduno di Cannucceto

Una quarantina di nuovi 60enni di Cesenatico hanno fatto festa assieme. Le donne e gli uomini nati nel 1963 si sono dati appuntamento nelle campagne di Cannucceto, al ’Ristorante sul Lago da Marco e Barbara’. all’interno del complesso del lago Valloni, dove i padroni di casa hanno organizzato una cena per festeggiare tutti coloro che quest’anno tagliano appunto un traguardo importante e significativo come quello dei 60 anni. È stata quindi l’occasione per ritrovare i vecchi amici e magari anche compagni di scuola, alcuni dei quali si erano perduti di vista e con cui non ci si vedeva e non ci si parlava da anni. Molti si sono poi scambiati confidenze, ricordando i tempi passati, le avventure e le cose belle e quelle meno piacevoli del lontano o recente passato auspicando magari di ritrovarsi ancora.