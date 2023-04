Festa del 25 aprile nel segno degli studenti

L’Amministrazione comunale di Bagno di Romagna, insieme alla propria comunità, ha celebrato ieri il 78° anniversario della Festa delle Liberazione d’Italia, valorizzando l’occasione con la premiazione dei ragazzi che hanno partecipato al concorso "La memoria non è solo un ricordo", giunto all’ottava edizione, aperto alle scuole locali. "La Resistenza è la patria morale del nostro Paese" ha dichiarato, fra l’altro, il sindaco Marco Baccini nel suo intervento istituzionale, nel quale ha posto l’accento "sulla necessità di arginare ogni germe di divisione che possa nascere sulla Festa della Liberazione e sulla Resistenza. Si tratta di eventi costitutivi della nostra Repubblica e della nostra Costituzione, che sono patrimonio inalienabile di tutti, nel segno dell’antifascismo, al di sopra delle ideologie e delle appartenenze e senza possibilità di appropriazioni di parte. La Festa della Liberazione è la festa di tutti gli Italiani". Al discorso di Baccini è seguito l’intervento di Mirta Barchi, presidente ANPI Alto Savio, che ha preceduto l’assessora Enrica Lazzari nelle premiazioni del concorso.

Sono stati complessivamente 113 gli elaborati, testi, poesie, disegni, che hanno partecipato al concorso. In particolare, i disegni sono stati 59 che sono stati valutati da una commissione composta da Mirta Barchi, presidente ANPI Alto Savio, Francesco Ricci assessore al Turismo, Enrico Spighi vicesindaco, Luca Marianini maestro d’orchestra Banda S.Cecilia. I disegni vincitori sono stati realizzati da Beatrice Biella (1° A, prima classificata), 2° classificati Carlotta Capanni, Martina Corzani, Agnese Montanari (2°A, seconde classificate), Adamo Fabbris (1°B, terzo classificato) della scuola secondaria di 1° grado. Premio speciale all’elaborato grafico e scritto di Sabrina Rossi 3°AB Michelangelo Barchi 1°AB e Veronica Spignoli (4°AB Liceo Scientifico).

I testi sono stati 54, e sono stati valutati da una commissione composta dalla professoressa Tatiana Locatelli, dall’assessora alla Cultura Enrica Lazzari, dall’assessora Claudia Mazzoli e da Claudio Locatelli vicepresidente ANPI Alto Savio. I ragazzi sono stati invitati a riflettere su valori come libertà e sacrificio nella vita di tutti i giorni e sull’importanza della Resistenza, vissuta anche sul nostro territorio. I vincitori sono: per la terza media Gianluca Marzi (3°B, primo), Giacomo Leonessi (3A, secondo), Eleonora Novellini e Annika Schiumarini (3°A); per il biennio del liceo Sofia Fabbri e Sara Balassini (2°AB, prime), Matteo Mosconi, Marco Stoppa e Alessandro Moretti (2°AB, secondi), Emma Fantini e Livia Trindel (1°AB, terze) ; per il triennio del liceo, Mirea Castellucci , Martina Facciani, Simran Singh (5°AB, primi); Giada Tontini, Matilde Mosconi, Yanxi Jiang (4°AB, secondi), Letizia Gradassi e Sofia Lazzari (3°AB, terze).

