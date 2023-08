’Festa del Campet’, al via l’edizione numero 23

Orchestre folk e gruppi musicali, cabarettisti, ma soprattutto la grande cucina saranno protagonisti della festa del Campet a Bastia di Savignano. Dopo una sosta di sette anni (l’ultima edizione, la 10ª, risaliva al 2003), tredici anni fa ritornò la ’Festa de campet’. E, visto il grande (e inaspettato) successo, l’associazione culturale ’Chi burdel de campet Tin Bota’ ha deciso di continuare anche quest’anno. La 23ª edizione si terrà da oggi a mercoledì 9, con inizio sempre alle 19, con l’apertura degli stand gastronomici con specialità come rane in umido e trippa, salame alla griglia, affettati misti, e ancora pizze e lo stinco di maiale. Per i primi il pubblico potrà scegliere fra sei specialità.

Poi gli spettacoli alle 21.30. Oggi il dj Cleto; domani i Margò ‘80, sabato l’orchestra di David Pacini; domenica 6 Fabrizio e gli Accademia, lunedì 7 la live band Revolution, martedì 8 il tributo a Vasco Rossi con la band Roxy Bar e mercoledì 9 chiusura con Forever Young disco ‘70-‘80-‘90. Tutto il quartiere Bastia è impegnato nell’organizzazione con 100 volontari e anche chi non abita più a Savignano ma è nato in zona, torna per aiutare gli altri. Ingresso libero.

Ermanno Pasolini