Festa del Campet, migliaia di ospiti riuniti a tavola

Battuto ogni record di presenze precedenti. Migliaia di persone in sei sere con orchestre folk e gruppi musicali sono stati protagonisti della ventitreesima Festa del Campet a Bastia di Savignano. Una festa che vede ogni anno aumentare le presenze con tanti turisti che arrivano anche dalla riviera. E, visto il grande successo, l’associazione culturale "Chi burdel de campet Tin Bota", che organizza la Festa del Campet, ha deciso di continuare anche nei prossimi anni facendo entrare così la loro festa negli appuntamenti tradizionali annuali savignanesi. La ventitreesima edizione è stata effettuata nel "parco-campet" della Bastia. Soddisfatto Matteo Mazzini presidente della associazione culturale organizzatrice. "Queste sono le feste più belle perché si vede l’unità del quartiere, il piacere di stare insieme, di fare divertire gli altri". Ogni sera pienone e grande successo con le orchestre e i gruppi dj Cleto con l’aphromusic, l’orchestra di David Pacini; l’orchestra Fabrizio e gli Accademia, la live band Revolution, la band Roxy Bar e Forever Young disco ‘70-‘80-‘90. Annullata la serata dei Margò 80 causa pioggia. Tutte le sere è stata presente Video Regione con il programma "Vita da mercato" condotta da Michelone che ha aperto le serate. Ma a farla da padroni, come ogni anno, sono stati gli stand gastronomici, affollatissimi, con la specialità delle rane in umido e trippa, salame alla griglia, affettati misti, patatine e ancora pizze di vari gusti e lo stinco di maiale andato letteralmente a ruba. Per gli amanti dei primi piatti il pubblico ha potuto scegliere fra sei specialità romagnole.La curiosità è che tutto il quartiere della Bastia è stato impegnato nella organizzazione con più di cento volontari e anche chi non abita più a Savignano, ma è nato nella zona, è tornato per aiutare gli altri.

Ermanno Pasolini