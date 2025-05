Festa del mercato contadino. Stand gastronomici e spettacoli

A Roncofreddo, da sabato alle 17 fino a domenica alle 23 tornerà la sagra del pisello giunta alla 54a edizione e organizzata dalla Pro Loco Malastesta con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Principale protagonista è il mercato contadino dove acquistare ortaggi e frutta di stagione. Grande spazio è riservato al mercatino del riuso, dell’usato e della creatività e il mercato ambulante della domenica mattina. Poi stand gastronomici con specialità a base di piselli freschi, degustazione di prodotti locali e vini tipici, intrattenimento musicale e spettacoli dal vivo, giochi e attività per tutta la famiglia.

Sabato alle 21 in via Battisti il gruppo Qluedo; domenica dalle 15 alle 17.15 Giorgio e le magiche Fruste di Romagna; dalle 20 alle 23 il gruppo Dorika con tributo alle canzoni italiane. Domenica alle 9 Corsa de Bsarel. Nella piazzetta Allende sabato e domenica dalle 10.30 alle 19 mostra del pittore Davide Gobbi e Oleana Solodiuk. In via Comandini sarà aperto il Museo di Arte Sacra e in via Matteotti ’Rubicone 44. Museo del Fronte’ della collezione Savini; nei portici di via Battisti specialità coi piselli saranno proposti nello stand gastronomico Osteria Malatesta della Pro Loco.

In piazzetta Allende domenica dalle alle 19 laboratorio Marcone con i giochi di una volta; dalle 10 alle 20 una giornata di festa organizzata dalla scuola materna Giovanni XXIII e dell’asilo nido Raggio di Sole. In via Battisti tiro al salame e lotteria scout a cura del gruppo scout. E ancora mercato contadino con prodotti locali, esposizione di moto d’epoca, mercato domenicale dalle 8 alle 20, food truck con specialità tosco-romagnole. Ingresso libero a tutti gli eventi, spettacoli, mostre, esposizioni e musei durante tutte e due le giornate.

Ermanno Pasolini