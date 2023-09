Festa del Monte con 70 chili di tagliatelle

di Giacomo Mascellani

Il cuore del borgo di pescatori è in festa. Venerdì e sabato nel centro di Cesenatico si tiene l’edizione della Festa del Monte, con la tradizionale ’Sagra della tagliatella’ organizzata dalla Proloco del Monte con il patrocinio del Comune ed il sostegno di sponsor privati. L’appuntamento è in piazza delle Conserve, dove per due sere si accendono i riflettori e i fornelli.

La sagra della tagliatella si terrà in entrambe le serate a partire dalle 18. Venerdì sera la musica sarà curata dal dj Mugo Master Love e a partire dalle 21.30 sul palco si esibiranno dal vivo i Margò 80 in concerto, per far rivivere le canzoni e i successi di un decennio che ha segnato la storia della musica. Sabato sera è invece in calendario il dj set di Emi e lo spettacolo a cura della scuola Dance Dream di Cesenatico. Alle 21.30 l’evento clou della festa, con il concerto del trio elettrico e acustico di Omar Pedrini, accompagnato da Carlo Poddighe e Davide Apollo.

Il cantautore, ex leader dei Timoria, ha pubblicato a giugno un nuovo album di inediti dal titolo ’Sospeso’ che saranno proposti in versione live. Il rocker italiano è sulla ribalta del panorama musicale italiano dalla fine degli anni ’80, prima con i Timoria e poi come solista. Dai primi album della storica band rock, risalenti al 1988 all’ultimo album da solista, la vita artistica di Omar Pedrini è sempre stata densa, profonda ed eclettica. Nelle due giornate ci sarà spazio anche per i più piccoli, con diversi laboratori creativi. Venerdì, sempre in piazza delle Conserve, dalle 18.30 ci sarà l’incontro con l’autore Raffaele Maltoni che presenterà il suo libro ’Alex Smacchiatutto’, seguirà un laboratorio a tema a cura di Cartamarea Libreria Indipendente. Sabato, dalle 19.30 alle 20, sono in programma letture a cura dei volontari dell’associazione ’Nati per Leggere’ ed un laboratorio di burattini a cura di Cartamarea.

La partecipazione è sempre gratuita. Il ricavato delle vendite nello stand gastronomico, tolte le spese andrà alla Protezione Civile di Cesenatico. Francesco Marconi, vicepresidente della Proloco del Monte e titolare del negozio di pasta fresca ’Il Mattarello’, si prepara ad un super lavoro: "E’ previsto bel tempo e contiamo di preparare 500 porzioni di tagliatelle, quindi 70 chili di pasta, con 50 chili di farina e oltre 20 di uova. È la grande festa con cui si conclude l’estate della Proloco del Monte. Dalla prossima settimana programmeremo gli eventi del Natale e dell’inverno ’23-’24, con i mercatini dei creativi e nuovi addobbi particolari, per abbellire ’E Mont’, dove in questi giorni il comune ha anche affisso nuovi cartelli".