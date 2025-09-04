Festa del Monte in centro tra tagliatelle e musica

Il cuore del borgo di pescatori è in festa. Domani e sabato nel centro di Cesenatico si tiene l’edizione 2025 della Festa del Monte, con la tradizionale Sagra della Tagliatella organizzata dalla Proloco del Monte con il patrocinio del Comune ed il sostegno di sponsor privati. L’appuntamento è in piazza delle Conserve, dove per due sere si accendono i riflettori e i fornelli, ma non mancano anche iniziative culturali.

La sagra della tagliatella al ragù si terrà in entrambe le serate a partire dalle 18.30. Oggi dalle 17 si inaugura con Crewiser Garage e l’esposizione dei loro super bolidi in piazza del Monte; dalle 17 alle 20 la libreria indipendente Cartamarea proporrà un laboratorio per bambini e bambine dal titolo "mani in pasta", in cui si potranno realizzare divertendosi con acqua e farina gli "strozzapreti" in via Baldini angolo largo Cappuccini. Sempre alle 17 si esibiranno i Golden Road in concerto sul palco di piazza del Monte, e sarà l’occasione per vedere dal vivo due giovanissimi ragazzi alle prime apparizioni, che stupiranno per la loro bravura.

Alle 18.30, sempre in piazza del Monte, si terrà lo spettacolo dei Frustatori Cassani, per uno spettacolo centrato sulla tradizione. Alle 20 si torna in piazza delle Conserve, con The Stompers swing school, un gruppo di ballerini amanti della Swing Era, che faranno vivere un’esperienza coinvolgente, attraverso l’amore e la passione per i balli swing e rock’n’roll per tutte le età e tutti i livelli di esperienza. Alle 22 i riflettori si accenderanno in piazza del Monte per il concerto dei Maine Road, una proposta in chiave musicale di un viaggio tra Romagna e Inghilterra, con una delle britpop band più famose del circondario che faranno anche ballare. L’ultimo che salirà sul palco, e non certo per importanza, sarà alle 23.30 il dj Mirko Serafini.

Sabato la festa inizierà alle 17 con la libreria Cartamarea che proporrà un laboratorio manuale adatto per bambine e bambini dal titolo "burattini pazzerelli", dove si potranno realizzare simpatici personaggi da animare con stoffa, bottoni e fantasia, in compagnia delle libraie. Sempre alle 17 inizierà il Zumba Party Superclass con Bea, Raissa e Nicoletta, per godere dei benefici di una disciplina super tonica e divertente. Alle 19 la Dance Dream presenterà invece uno spettacolo dal titolo "Evolution – Danzando attraverso le epoche", per la direzione artistica di Ilaria Esposito, coreografie di Ilaria Esposito e Federica Esposito. Saranno inoltre messi in scena degli estratti di una selezione di musical.

Sabato dalle 21 sino a notte fonda, i "Sintonica X Ritmo" si esibiranno in una serata di musica da non perdere, con il dj set di Matteo Pignataro, Don/no, Stereo Fonica, Eugenio e Luvo. In entrambe le giornate saranno aperti il mercatino dei creativi e stand gastronomici.

Giacomo Mascellani