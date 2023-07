Festa del pane a Roncofreddo: sapori di una volta

Questa sera dalle 18 alle 23 a Roncofreddo in piazza Cesare Battisti la Pro Loco Malatesta celebra la ’Festa del pane da farine di grani antichi’. La Pro Loco ha puntato su questi argomenti perchè la farina di grano antico sta riscuotendo un buon successo per i tanti valori nutrizionali. Dice Renato Brancaleoni (foto) consigliere della Pro Loco: "Un pane che, lavorato col lievito madre, dura 3 o 4 giorni, ha sapori ancestrali, evocativi di una giovinezza spensierata. Saranno ospiti panifici che lavorano farine di grani antichi e di dimensioni artigianali quindi piccoli forni o forni agricoli. Avremo lo stand della Pro Loco con il pane che si accompagna ai salumi, ai formaggi oppure un’ottima piadina con sarde, radicchio e cipolla. I grani antichi da coltivazioni biologiche rappresentano una produzione in crescendo anche in Romagna. Si potranno trovare pani da lievito madre e farina di grani antichi, salumi, formaggi locali da pastorizia a cielo aperto e un tocco di tradizione con le teglie di Montetiffi, vini locali e non".

Gli organizzatori hanno pensato anche ai bambini che si eserciteranno coi mattarelli per fare piadine, mentre il momento culturale prevede una chiacchierata in piazza con Pransani del mulino Pransani di Bivio Montegelli e con la famiglia Marino del mulino Marino di Cossano Belbo in provincia di Cuneo. Conclude Brancaleoni: "La famiglia Marino a casa mia mangerà un buon piatto di passatelli e cose di Romagna. Alla nostra festa del pane si potranno trovare le proposte di San Patrignano; la fattoria ’La Zerbina’, le aziende agricole ’Villa Venti’ e ’La Via del Colle’ con vini, pane e formaggi dei pastori roncofreddesi di origine sarda.

e.p.