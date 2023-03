’Festa del perdono’, oggi alle 16 il Crocifisso in solenne processione

di Gilberto Mosconi

Si concludono oggi nella basilica di Santa Maria Assunta a Bagno di Romagna, le funzioni religiose per la ’Festa del Perdono’, che si celebra da tempo immemorabile nel paese termale il secondo venerdì del mese di marzo. Simbolo della festa è una pregevole scultura lignea risalente al secolo XV, che si può ammirare durante l’anno custodita nella prima cappella a destra, entrando dall’ingresso principale della chiesa.

Si tratta di una festa religiosa, molto sentita e seguita, che coinvolge non solo la popolazione di Bagno, ma anche molti fedeli del territorio d’Alto Savio. Anche vari bagnesi, pur da tempo residenti in altre località, tornano al luogo natìo per venerare il Crocifisso del proprio paese e per partecipare al giorno della ’Festa del Perdono’. Per i giorni della festa, il Crocifisso viene posto, dal giovedì alla domenica, al centro della navata della chiesa madre bagnese.

Il programma religioso della ’Festa del Perdono’, promosso dal parroco monsignor Alfiero Rossi, dopo la santa messa solenne di venerdì nella basilica di Santa Maria Assunta, celebrata dal vescovo diocesano, monsignor Douglas Regattieri, prevede oggi la mattina alle 11,15, la santa messa nella basilica. Poi nel pomeriggio, alle 16, avrà luogo la solenne processione per le vie del paese con l’immagine del Crocifisso, e con la partecipazione della Banda musicale ’Santa Cecilia’ di Bagno-San Piero, al termine della quale seguirà la celebrazione della santa messa. Inoltre questa sera alle 19 nella basilica, si svolgerà una funzione religiosa del ’Bacio al Crocifisso’ e ricollocazione del Crocifisso nel suo altare. Un momento molto sentito per tutti i cittadini e le autorità.