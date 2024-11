Festa del podcast con seicento partecipanti

È positivo il bilancio dell’edizione 2024 di "Sentire le Voci", la Festa del Podcast che in tre giorni ha portato al teatro comunale di Cesenatico alcuni dei principali protagonisti di questo moderno modo di comunicare, per la direzione artistica di Matteo Cavezzali e la cura di Gianni Gozzoli. Sono oltre 600 gli spettatori giunti da varie città, per assistere a tutti gli incontri inseriti in un ricco calendario, ad eccezione dell’appuntamento di domenica mattina che è stato cancellato.

Nella bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, fra i grandi nomi sono intervenuti Federico Buffa, Maurizio Carucci, Oliviero Bergamini, Antoio Iovane, Matteo Caccia, Chiara Galeazzi, Ciccio Lancia, Daniele Tinti, Stefania Brucini e Alberto Grandi. Tutti protagonisti dei più seguiti podcast sulle più note piattaforme di condivisione streaming.

Il direttore artistico della manifestazione Matteo Cavezzali ha commentato così l’evento: "Abbiamo concluso una seconda edizione ricca di stimoli e spunti di riflessione importanti. In teatro si è raccolta una comunità di cittadini diversi tra loro, composta da ragazzi molto giovani, adulti e anche persone mature, curiose e desiderose di avvicinarsi a questo nuovo modo di raccontare. Abbiamo parlato di psicologia e tradizioni culinarie, attualità e storia, comicità e narrazione. Il festival sta crescendo sempre di più e di questo ne siamo soddisfatti, grazie al Comune di Cesenatico che ha creduto fin dal primo momento in questo ambizioso progetto e grazie alla preziosa partnership della Rai che ha contribuito a dare al festival una visibilità nazionale, allestendo una postazione dedicata in teatro".

Un bilancio largamente positivo dunque se si eccettua il disappunto dei numerosi interessati che domenica mattina si sono recati invano al teatro comunale per l’appuntamento con l’attesa conferenza di Dario Fabbri, annullata però senza che fuori dalla sede dell’evento comparissero avvisi.

