Festa del Romagna Rfc: celebrazione annuale al Stadio del Rugby di Cesena

Come da tradizione, il 19 giugno si svolgerà la festa del Romagna Rfc: la data della fondazione del club rugbistico con base a Cesena è diventata ormai un appuntamento fisso nel calendario della palla ovale, oltre che l’occasione perfetta per chiudere la stagione sportiva. L’appuntamento è dunque allo Stadio del Rugby di Cesena, in un evento in cui tutto il movimento della franchigia romagnola scenderà in campo.

Nel pomeriggio, dalle 17, spazio alle attività giovanili del Polo Romagna: si avvicenderanno in campo i giocatori dei club divisi nelle diverse categorie Under 14, Under 16, Under 18 e Under 23, per un ultimo momento di incontro e di confronto a conclusione di questa annata di attività, e le ragazze del settore giovanile dei vari club del territorio. Presenti ovviamente anche le prime squadre del Romagna Rfc maschile e femminile, entrambe reduci da una stagione molto positiva e di grande crescita in serie A.

La festa proseguirà in serata, sempre sul campo principale di via Montefiore, che dalle 20 ospiterà un grande picnic in stile romagnolo, occasione per riunire in un momento di convivialità tutta la famiglia Romagna Rfc. L’accesso allo Stadio del Rugby per assistere alle attività pomeridiane è libero, mentre per partecipare al picnic è necessario registrarsi compilando il modulo presente sul sito internet del club.