Festa del tesseramento per l’Anpi: "Antifascismo sempre attuale"

L’Anpi Rubicone aderisce alle giornate del tesseramento promosse dall’Anpi nazionale. Oggi dalle 9.30 alle 12 la sede sarà aperta per ricevere cittadini e cittadine che desiderano tesserarsi o rinnovare il tesseramento. Anpi Rubicone invita tutte e tutti a iscriversi per dare forza all’antifascismo e combattere razzismo, violenza e discriminazioni, per promuovere la pace. Dice Luca Bussandri presidente dell’Anpi Rubicone: "A ottant’anni dopo dall’inizio della Resistenza contro l’occupazione nazista e la dittatura fascista, ribadiamo l’importanza di sostenere ancora il valore della Resistenza. Viviamo un tempo preoccupante, spira un vento autoritario e oscurantista con questa destra al Governo che vuole riscrive la storia e ritorna l’incubo della guerra. Così come abbiamo assistito a episodi di violenza squadrista, addirittura nella scuola. Ma ancora c’è un popolo di ragazzie, di donne, di lavoratori e lavoratrici che non ci sta e che hanno dato un bel segnale nella manifestazione di Firenze di qualche settimana fa. L’antifascismo e la pace sono valori più che mai attuali. Per questo l’Anpi lancia una grande campagna di tesseramento. Vi aspettiamo sabato nella nostra sede di Savignano sul Rubicone in piazza Castello. La speranza e la forza della Costituzione siamo siamo tutti noi".

Conclude Luca Bussandri: "Il tesseramento è una delle iniziative che apre alle attività che continueremo a portare nelle piazze, nei luoghi di aggregazione del nostro territorio. In particolare porteremo il nostro impegno e la nostra collaborazione con i Comuni in occasione della prossima Festa della Liberazione, il 25 aprile". Informazioni: 348 8257938 - pagina Facebook Anpi Rubicone.

Ermanno Pasolini