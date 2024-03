Festa della donna: oggi inaugura la mostra fotografica Filo Rosso

Il Comune di Cesenatico organizza una serie di iniziative sulle scia della Giornata internazionale della Donna. Oggi, sabato 9 marzo sarà inaugura al Museo della Marineria la mostra Filo Rosso, nell’ambito di un progetto portato avanti insieme a Liceo scientifico Enzo Ferrari e all’Ite Giovanni Agnelli. Si tratta di una esposizione fotografica che rimarrà allestita fino al 17 marzo ed è curata da Alessia Amati; tutte le fotografie sono state realizzate dagli studenti e le relatrici del progetto sono Roberta Orlandi della cooperativa La Vela e l’avvocato Daniela Casali. Altre iniziative continueranno durante tutto il mese di marzo al Centro Donna di Cesenatico in via Cesare Battisti.

Il 12 marzo alle 18 è in programma "Dinamiche di potere tra i generi, acquisire autostima e consapevolezza nelle dinamiche familiari e nelle relazioni" con la dottoressa Federica Pratelli; il 26 marzo, sempre alle 18, è in calendario l’incontro "La prevenzione della violenza, conoscere la violenza attraverso tutte le forme di abuso e maltrattamento", con un altro intervento di Federica Pratelli. Gli incontri proseguiranno fino a maggio e saranno tenuti da professioniste del Centro Donna.

"Inauguriamo una mostra a cui teniamo molto perché ogni fotografia è stata realizzata dai ragazzi e dalle ragazze di Cesenatico che si sono impegnati in prima persona – dice la vicesindaca Lorena Fantozzi –. L’intero mese di marzo sarà ricco di attività ed è un modo simbolico per dimostrare come l’impegno dell’amministrazione non si ferma mai, grazie anche alla cooperativa La Vela, il Centro Donna di Cesenatico e la Regione".

g.m.